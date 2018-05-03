İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor. İSKİ su kesintisi yaşanacak olan ilçe ve mahalleleri açıkladı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah,Karaburun Mah,Yeniköy Mah,Terkos Mah,Balaban Mah,Baklalı Mah,Durusu Mah,Boyalık Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2.5.2018 - 22:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Nişanca Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Eyüp Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Sümbül Efendi Mah,Silivrikapı Mah,Kocamustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah,Yedikule Mah,Aksaray Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2.5.2018 - 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Molla Fenari Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,Topkapı Mah,İskenderpaşa Mah,Seyyid Ömer Mah,Şehremini Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Balat Mah,Atikali Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Haseki Sultan Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah,Hacıkadın Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Güllübağlar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Bahçelievler Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Gazi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah]
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 09:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde sa
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