İstanbul'da su kesintisi yaşanıyor. İSKİ su kesintisi yaşanacak olan ilçe ve mahalleleri açıkladı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah,Karaburun Mah,Yeniköy Mah,Terkos Mah,Balaban Mah,Baklalı Mah,Durusu Mah,Boyalık Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2.5.2018 - 22:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Nişanca Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Eyüp Merkez Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 10:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Sümbül Efendi Mah,Silivrikapı Mah,Kocamustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah,Yedikule Mah,Aksaray Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2.5.2018 - 10:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Molla Fenari Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,Topkapı Mah,İskenderpaşa Mah,Seyyid Ömer Mah,Şehremini Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Balat Mah,Atikali Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Haseki Sultan Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah,Hacıkadın Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Güllübağlar Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 09:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Bahçelievler Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 10:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 10:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Gazi Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 09:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah]

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 09:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde sa

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