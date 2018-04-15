İstanbul Tabip Odası üyeleri, yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitti.

Cağaloğlu’ndaki İstanbul Erkek Lisesi’nde saat 09.00’da başlayan oy verme işlemine katılmak için gelen hekimler, okul girişindeki danışma standında kimliklerini göstererek, buradan oy kullanacakları sandıklara yönlendiriliyor.

AA'nın haberine göre; seçimde 66 sandıkta 33 binden fazla üye oy kullanıyor. Oda başkanının yanı sıra denetleme, onur ve yönetim kurulu üyelerinin de belirleneceği seçimde 4 grup yarışıyor.

Saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıkların açılması ve oy sayım işlemine geçilecek, ardından kazanan grup ilan edilecek.

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