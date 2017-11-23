İstanbul trafiğe kapalı yol 24.11.2017

Turkish Airlines Euroleague'de, Fenebahçe Doğuş ile Khimki Moskova arasında oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

AA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 20.45'de Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenebahçe Doğuş ile Khimki Moskova karşılaşması dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, 17.45'ten itibaren maç bitime kadar Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmı) trafiğe kapatılacağı duyruldu.