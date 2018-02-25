Şişli'de Piyalepaşa Bulvarı üzerinde motosikletli gencin tek teker üzerinde tehlikeli şovu kameralara yansıdı. Ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle yolda seyreden genç hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

YANINDAKİ SÜRÜCÜLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

İHA'nın haberine göre, geçen hafta Cumartesi günü saat 16.40 sıralarında motosikletli gencin tehlikeli şovu kameralara yansıdı. Yanında seyreden sürücülere aldırış etmeden motosikletinin ön tekerini kaldırarak bu şekilde ilerleyen genç yürekleri ağza getirdi.

Şovunu bir süre devam ettiren genç daha sonra tünele girerek gözden kayboldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

HALI DOLU OTOMOBİLİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Öte yandan aynı saatlerde seyir eden halı dolu bir otomobilin tehlikeli yolcuğu da kameralara yansıdı. Ağzına kadar halıyla dolu olması nedeniyle ile bagajından taşan halılarla ile seyir eden sürücü diğer sürücüleri tehlikeye attı.

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