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1 MİLYON 700 BİN LİRALIK TASARRUF

Sistem sayesinde araçlardaki yakıt tüketiminin azaldığına da dikkat çeken Tuncer, "Bu sistem bir kavşak için yıllık ortalama 700 bin liralık yakıt tasarrufu sağlıyor. Zaman ve emisyondan da kazançları eklersek bir kavşak için yılda toplamda 1 milyon 700 bin liralık fayda sağlıyor" diye konuştu.