İstanbullular için en büyük sorun olan yoğun trafiğe, bugün iftar molası verdildi. İstanbul'da eşine pek rastlanmayacak şekilde, yollar bomboş kaldı. Yolların boş kalması, İBB'nin trafik durumu haritasına da yansıdı.

İftar saatinde yüzde 2'ye kadar düşen trafik durumu, iftarın üstünden bir saat geçtikten sonra bile en fazla yüzde 4'e kadar çıktı.

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