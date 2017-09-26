İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan çalışmalar nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu bulunuyor. Sürücüler, bir yandan gideceği yere yetişmeye çalışırken bir yandan da İstanbul trafik durumunu araştırıyor. İşte İstanbul trafik durumu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde son durum...

İSTANBUL TRAFİK DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan Trafik Yoğunluğu Haritası'nda trafik durumu hakkında detaylı bilgi veriliyor. Yer alan bilgiye göre, İstanbul'da anlık trafik yoğunluğu yüzde 48 seviyesinde.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik durumu ise ÇOK YOĞUN seviyesinde. Köprüye çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda.

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