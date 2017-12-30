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İstanbul'un en iyi kahvaltı mekanları

30.12.2017 - 15:56 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Günün en sevdiğiniz öğünü kahvaltıysa doğru yerdesiniz. İşte İstanbul'un en iyi kahvaltıcıları...

  • 1 İstanbul'un en iyi kahvaltıcıları!
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    Yeni yıl keyfini ikiye artıracak, 2018'in ilk sabahına güzel bir başlangıç yapmanızı sağlayacak en güzel plan tabii ki kahvaltı! Cemal Süreya da "Yemek yemek hakkında ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" dememiş mi zaten... İşte birbirinden güzel kahvaltı mekanları...

    NOT: Kahvaltı için bir yer seçmeden önce mekanın uygunluk durumunu ve açılış saatini sorgulamayı unutmayınız...

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  • 2 İstanbul'un en iyi kahvaltıcıları!
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    ARMADA TERAS - FATİH

    Adres: Cankurtaran Mahallesi, Ahırkapı Caddesi, No:24, Fatih

     

  • 3 İstanbul'un en iyi kahvaltıcıları!
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    NAMLI - KARAKÖY

    Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Rıhtım Caddesi, Beyoğlu

  • 4 İstanbul'un en iyi kahvaltıcıları!
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    AKIN RESTORAN - BEYOĞLU 

    Adres: Emekyemez Mahallesi, Tersane Cd. 120/A, Beyoğlu

     

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  • 5 İstanbul'un en iyi kahvaltıcıları!
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    AŞŞK KAHVE - BEŞİKTAŞ

    Kuruçeşme Mahallesi, Muallim Naci Caddesi, 64/B, Beşiktaş

     

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YORUMLAR 11
  • Misafir
    Nokta Steak House Şekerpinarda kahvaltisi 10 numara 5 yildiz
  • Misafir
    Bunların hepsi en kazıklara girer! Çubukluda Cafe İsmail var yemeyen çok şey kaybeder ;)
  • Misafir
    Kale en uygun ve en lezzetli kahvaltıya sahip otantik ve geçmişi olan bir mekan
  • Misafir
    Floryada ki has kral hatay sofrası yok mu?
  • Misafir
    nezih en iyisi
  • Misafir
    anadolu yakasından bir elin parmağı kadar yer yok
  • Misafir
    Neden Beylikdüzü beş bıçak steak House yok
  • Misafir
    canlarım benim,yiyin yiyin....insanlar 1.500 tl aysonununu getirmeye çalışıyor.siz hangi galaxi de yaşıyorsunuz. tuzu kurular sizi...
  • Misafir
    Maşukiye, izmit te ama, rahat trafik, 45 dk. mesafe.
  • Misafir
    Neden Rumelihissrında nar Cafe yok acaba en iyi kahvaltı yeri
  • Misafir
    Hep lüks ve pahalı yerler amaç reklam ucuz lezzetli be kaliteli kahvaltı istiyosanız kişi başı 20 tlye eyüp LA-MEKAN’ı tercih edebilirsiniz
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