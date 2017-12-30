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Yeni yıl keyfini ikiye artıracak, 2018'in ilk sabahına güzel bir başlangıç yapmanızı sağlayacak en güzel plan tabii ki kahvaltı! Cemal Süreya da "Yemek yemek hakkında ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" dememiş mi zaten... İşte birbirinden güzel kahvaltı mekanları...

NOT: Kahvaltı için bir yer seçmeden önce mekanın uygunluk durumunu ve açılış saatini sorgulamayı unutmayınız...