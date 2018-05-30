İstanbul'un Fethi’nin 565’inci yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Haliç Kongre Merkezi Sahili’nde, iftar programıyla başlayan gecede, Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Musikisi dinletisi sunuldu. Ardından “Özel Fetih Gösterisi” başladı.

Kutlamalar kapsamında TSK Askeri Mehteran Birliği sahne aldı ve kutlamalar için hazırlanan özel bir video mapping, ışık, su ve lazerin birlikte kullanıldığı görkemli bir Fetih Gösterisi gerçekleştirildi. Programda su, ışık, lazer ve su perdesi gösterisi, 30x90 metre ölçüsündeki yüzer gösteri platformunda yapıldı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, çekim süreci ve uluslararası post prodüksiyon ekiplerinin katılımıyla yapımı 1.5 ayda tamamlanan film izlendi.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından davetliler katıldı.

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