İstanbul'un ilçelerinde son durum! En çok oyu hangi ilçede aldılar?

İstanbul'da saat 20.45 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 91'i sayıldı. CHP'nin adayı Muharrem İnce Beşiktaş ve Kadıköy'de yüzde 70 barajını geçerken, sırasıyla %73,83 ve %71.86 oy almış görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı ilçeler ise %68,95 ile Sultanbeyli ve %67 ile Esenler.

İstanbul'daki 39 ilçenin 29'unda Erdoğan, 10'unda ise İnce önde görünüyor.

İşte İstanbul'un ilçelerindeki son durum