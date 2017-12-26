İstanbul'un o ilçesinde 1+1 daireler yasaklanıyor

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı basın toplantısında, Türkiye deprem kuşağında olduğu için depreme hazırlık amacıyla Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un çıkarıldığını anımsattı.



Türkmen, mevcut yapı stokunun yüzde 70-80'inin kaçak, yorgun, iskansız, ruhsatsız, projesiz olduğu Üsküdar'da bu yasadan istifade ederek kentsel dönüşümü hızlandıracak hamleler yaptıklarını söyledi. En çok proje ürettikleri konunun kentsel dönüşüm olduğuna dikkati çeken Türkmen, Üsküdar'da kentsel dönüşüme "örnek dönüşüm" dediklerini dile getirdi.

1+1'LERE RUHSAT YOK



Belediye Başkanı Türkmen, otoparksız projelere izin vermediklerine değinerek, "Üskadar'da kesinlikle otoparksız proje olmayacak. Bütün binaların altında otopark olacak. Açık otoparktan ziyade kapalı otoparkı önemsiyoruz. Üsküdar'da ayrıca 1+1 daire de olmayacak. 1+1 daire projelerine ruhsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Çamlıca Camisi çevresindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "180 dönüm alanda 1400 konut ve 120-130 iş yeri var şu anda. Yeni boğaz planları gereği bu alanda 1800-2000'e yakın konut ve iş yeri yapacağız. Bu, 2 bin bağımsız bölümün yüzde 85'ini buradaki hissedarlara vereceğiz" şeklinde konuşan Türkmen, sözlerine şöyle devam etti:

YÜKSEK KATLI BİNA İSTEMİYORUZ

"Üsküdar'da siteleşmeye karşıyız. Siteleşmek yok. Neden yok? Mahalle hayatından memnunuz. Komşuluk hukuku, insanların iletişimlerini muhafaza etmek açısından siteler problem diye düşünüyoruz. Binaları duvarlarla çevirerek toplumdan ayrıştırmayı istemiyoruz" dedi.

Üsküdar'da yüksek katlı binaları istemediklerini aktaran Türkmen, "Üsküdar'da gökdelen yok. Ortalama imarlarımız 4,5, 6 kat. Üsküdar'da bu görüntüleri istemiyoruz. Bunun en stratejik noktalarından birisi Çamlıca Camisi'nin etekleri. Türkiye'ye örnek bir projeyi, Çamlıca Camisi'nin eteklerinde gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

EZBER BOZDUK



Hilmi Türkmen, Üsküdar'da 30 yıllık problemin artık kangren haline dönüştüğünü belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Üsküdar'daki 550 bin nüfusun 270 bini boğaz mahallelerinde yaşıyor. Üsküdar'da 33 mahallenin 16'sı boğaz mahallesi. Bu mahalleler boğaz planlarından etkileniyor. 30 yıldır devam eden bir imar problemimiz vardı. Bu şu demektir; 1983 yılında çıkarılan Boğaziçi Kanunu'na göre bu bölgede bir plan yapılmış. Bu plan yapılırken, 70 bin nüfus baz alınarak yapılmış. Boğazı imar anlamında kirletmeyelim mantığıyla imar planı hazırlanmış.

Boğaz bölgesindeki bu imar yasasına aykırı şekilde yapılaşma gerçekleşmiş. 70 binlik nüfusluk bölgede bugün 270 bin nüfus yaşıyor. Madem ki dönüşüm yapacağız, bu 270 bin insanı yerinden edemeyiz. Biz 33 yıl sonra bu 270 bin insanı da burada barındıracak şekilde bir plan yaptık. En az 450 bin insan yaşayabilecek. Boğaz bölgesini vatandaşların cebine külfet olmadan dönüştürmenin önünü açmış olduk. Biz boğaz bölgesinde imar anlamında ezber bozduk. Zor bir konuyu başardık. Plan sürecimiz bitti. Planla ilgili herhangi bir belirsizlik yok. Özellikle bu bölgede dönüşüm yapmak isteyenlere ruhsat vermeye başladık."

Üsküdar

1+1 daire yasağı

Üsküdar Belediye Başkanı

Üsküdar 1+1 daire