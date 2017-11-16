Behice Durçetin ile kızı Mürüvvet Durçetin 27 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

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"27 YILDIR AKSATMADAN GELİYORUZ"



27 yıldır aksatmadan sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden anne Durçetin, "Her gün çıktım. Hastalandım ama hasta hasta çıktım yine. 'Aç kalırlar' diye vicdanım el vermiyor. Ben daha çayımı içmedim, kahvaltımı yapmadım. Bunları doyurduktan sonra oturup çayımı içerim. Ondan sonra oturup işimizi yaparız" dedi.