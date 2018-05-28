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Bir zamanlar çevresi kara ve denizden surlarla çevrili olduğu için "Eis-tin polia/iç şehir, şehrin içi" olarak adlandırılan İstanbul'a giriş ve çıkışların yapıldığı yaklaşık 60 kapının birçoğu, adını verdiği semt isimlerinde yaşıyor.