İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül - 26 Aralık tarihleri arasında terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı 21 operasyonda, 670'i yabancı toplam 714 kişiyi gözaltına aldı.
DHA'nın haberine göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlilerinin desteğiyle yaptığı operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'lı şüphelilerin yakalanmasıyla birçok terör eylemini engelledi.
3 ÜST DÜZEY SORUMLU
10 Eylül'de 2 ilçede 3 adrese yönelik yapılan operasyonda, DEAŞ adına gerçekleştirilen bazı eylemlerin talimatını verdiği iddia edilen ve üst düzey 3 sorumlunun da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.
ABDULKADİR MASHARİPOV İLE BAĞLANTISI BULUNDU
Küçükçekmece'de 14 Ekim'de yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Afgan uyruklu Otobek R.'nin, Yılbaşı gecesi bir eğlence merkezine saldıran DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov ile bağlantısı belirlendi.
AVM'DE BOMBALI ARAÇ İLE İLGİLİ 4 DEAŞ'LI YAKALANDI
27 Ekim'de Arnavutköy ve Esenyurt'taki evlerde meydana gelen patlamalar üzerine yapılan çalışmalarda 28 Ekim'de Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç bırakıldığı sırada yapılan operasyonda 2'si kadın 4 kişi yakalanmıştı.
SANSASYONEL EYLEM PLANLAYAN 6 KİŞİ YAKALANMIŞTI
11 Kasım'da gözaltına alınan 6 kişinin terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki yöneticilerinden gelen talimatlar doğrultusunda sansasyonel eylem planı içinde olduğu belirlenmişti.
DEVLET BÜYÜKLERİNE SALDIRI PLANLAYAN 'YALNIZ KURT' YAKALANMIŞTI
25 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüphelinin 'Yalnız Kurt' olarak bilinen tek kişilik saldırı hücresi olduğu belirlenerek, ülkemizdeki üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışı içinde bulunduğu tespit edilmişti.
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