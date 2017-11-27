İstanbul'un tarihi 8 bin 500 yıl öncesine gitti

Yenikapı-Marmaray kazılarında ortaya çıkan arkeolojik buluntular, Pendik kazılarında keşfedilen Neolitik Dönem (Taş Devri) kalıntıları ve son olarak Beşiktaş'taki metro kazısı oldukça ilginç bir bulguyu ortaya koydu.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, Hürriyet'e yaptığı açıklamada İstanbul'un bilinen tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine gittiğinin belgelendiğini belirtti. Yılmaz, aralarında tarihi dönem olarak 5 bin yıl fark bulunmasına karşılık Yenikapı ve Beşiktaş arasında bir ilişki kurmanın mümkün olduğuna dikkat çekerek "Ölü gömme adeti açısından Beşiktaş ve Yenikapı arasında ilişki kurmak mümkün." dedi.

ANADOLU YAKASI KAZILARINDA ÖLÜ YAKMA GELENEĞİ YOK

Pendik kazılarının Avrupa yakası kazılarından farklı olduğunu söyleyen Yasemin Yılmaz "Ancak Anadolu yakasında Pendik Neolitik Dönem kazılarında hiç kremasyon (ölü yakma) bulamadık. İstanbul'a bütünsel bakıyoruz ama Avrupa ve Asya’yı birbirinden ayırmamız gerekecek. Yenikapı ile Beşiktaş arasında 5 bin yıl fark var ama ölü gömme adeti kremasyon ve normal gömü yan yana devam ediyor" şeklinde konuştu.

"AYNI UYGULAMA BEŞİKTAŞ KAZILARINDA DA YAPILACAK"

Yenikapı iskeletleri üzerinde yapılan Karbon 14 testleri sonucunda İstanbul tarihinin 8500 yıl öncesine uzandığının belgelendiğini ifade eden Yılmaz, aynı testin Beşiktaş kazılarında da uygulanacağını söyledi.

ETNİK KÖKENLER TÜRK OLABİLİR

Yılmaz, kamuoyunda bulunmuş olan kurgan tipi mezarların Orta Asya step kültürü ölü gömme adetlerine benzemesi nedeniyle etnik kökenlerinin Türk olma ihtimaliyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Yasemin Yılmaz, "Beşiktaş'taki iskeletleri henüz üniversitedeki laboratuvara taşımadık. Beşiktaş'ta çok sayıda kremasyon var. Az sayıda normal gömüt var. Kremasyonlarda antik DNA çalışması yapamıyoruz. İstanbul'da diğer yerlerde bulduğumuz kemiklerle birlikte yaptığımızda tabii ki İstanbul'un genetik hareketlerini tespit etmiş olacağız. İstanbul'un kültürel kronolojisini takip edecek insan kemiği örnekleri artık elimizde. Yenikapı, Beşiktaş, Pendik neolitik yerleşimleri arasında arkarabalık var mı? Bunu tespit etmek için antik DNA çalışması yapmak yeterli" dedi.

ÖLÜM YAŞLARI TESPİT EDİLEBİLİR

Eldeki kemiklerle iskeletlerin ölüm yaşlarını tespit etmelerinin mümkün olduğunu belirten Yılmaz şunları ekledi: "Pendik Neolitik topluluğu ile Yenikapı Neolitik topluluğu karşılaştı mı? Bunları öğrenmek mümkün."