İstanbul'da gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bulunan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, metro kazılarından çıkan insan kemiklerinin 8 bin, 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığını ifade etti.

İHA'nın haberine göre kazılarda bulunan bulguların çok büyük bir keşif olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, "İstanbul'un tarihi yarımadasının en eski yerleşkesini neolitik olarak adlandırıyoruz. Bu dönem günümüzden 8 bin 8 bin 500 yıl öncesine denk geliyor.

Yerleşkeyi yürüme düzleminin 6 metre aşağısında bulduk. Buluntular ise daha da şaşırtıcıydı. Çünkü arkeolojik tabakalarda organik malzeme dediğimiz deri ve ahşap korunmaz. Bunun yanı sıra Yenikapı'da organik dolgu denilen,

Bu nedenle Bizans Dönemi'nde 36-37 tane gemi, bütün ahşap sistematiği ile korundu. Bunlar Amerika'dan bir üniversite tarafından çıkarıldı. Hatta bir tane gemi denize de indirildi. Onun dışında neolitik tabakada yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait 2 bin yılın üzerinde ahşap kalıntılar, ahşap kürekler bulundu. Ahşap bir kap bulundu, o dönemde yaşamış, yürümüş insanların ayak izleri bulundu. Onun dışında mezarlar bulduk, mezar mimarisinde ahşabın nasıl kullanıldığını bulduk.

Yani mezarların üzerlerini ahşap ile örtmüşler bir sedye ile taşımışlar ve ölüleri o alana bırakmışlar. Benim alanım mezarlar olduğu için mezarlarla ayrıca daha detaylı ilgilendim. Yenikapı mezarlarından çıkan iskeletler de burada. Bizim açımızdan çok önemli bir keşifti" dedi.

"ANADOLU'DA İNSANLARIN ÖLÜLERİNİ YAKTIKLARINI BİLMİYORDUK"

Anadolu Yakası'ndaki ölü gömme geleneğinin farklı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Pendik'te eş zamanlı olmasına rağmen bambaşka bir ölü gömme geleneği ile karşılaştık. Hiç yakılmış ve gömülmüş insan kemiğine rastlamadık. Sadece çukurlara açılmış gömütler tespit ettik. Yenikapı'da 4 tane normal mezar tespit ettik. Buna karşın Pendik'te daha büyük bir yerleşim alanında çalıştık. 60'ın üzerinde mezarımız var, onların kemikleri de burada" diye konuştu.

"8 BİN YIL ÖNCEKİ İNSANLARIN DEMOGRAFİK BİLGİSİNE ULAŞABİLİRİZ"

8 bin yıl önce yaşayan insanlar hakkında ciddi bulgular elde edebileceklerini belirten Yasemin Yılmaz, "8 bin yıl önce İstanbullu insanların bir demografik bilgisine ulaşabilecek durumdayız. O dönem yaşayanların ayak izlerini belgeleme çalışmalarına katılmıştım. O çalışmalarda da insanların ayak numarasını bilebiliriz, ayakları taraklı mıydı bunu bilebiliriz. Bu kazılar bize inanılmaz bilgiler sundu" şeklinde konuştu.

"KEMİKLERDEN HASTALIKLARI TESPİT EDEBİLİRİZ"

Beşiktaş kazılarınının geçmiş hakkında ciddi bilgiler verdiğinin altını çizen Yılmaz, "Beşiktaş'ta devam eden kazılarda yeni bulgular çıkmaya başlıyor. Burada yaptığımız çalışmalar sayesinde öncelikle toplamda kaç birey var bunları tespit edeceğiz. Sonrasında da iskeletlerin ölüm yaşlarını belirli aralıklarla tespit edebileceğiz. Devamında, erişkinlerin cinsiyetini belirleyebiliriz. Ayrıca kemikler üzerinde iz bırakan hastalıkları belirliyoruz. Diş sağlığı üzerine neler vardı, diş çürükleri nasıldı, diş aşınmaları var mı, varsa diş aşınmalarının nedeni nedir? Bunların dönemler arasındaki artış veya azalış durumu nedir? O dönem insanlarının boy ortalamalarını tespit ediyoruz. Bin santigrat derece üzerinde yanmış kemikte, hastalık izlerini görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.