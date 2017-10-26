İş-Yaşam

İstanbul'un yeni hızlı tren hattı için için sondaj çalışmalarında sona gelindi

23 Ekim 2017 Pazartesi, 10:02:01 DHA

Yavuz Sultan Selim köprüsü, 3.Havalimanı, Halkalı Yüksek Hızlı Tren Hattı için sondaj çalışmalarında sona gelindi. 4 aydır süren sondaj çalışmalarının 2 ay daha devam edeceği ardından inşaata başlanacağı belirtildi. 4 milyar 421 milyon 275 bin TL yatırımla hayata geçirilecek olan 63 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında 19 adet tünel ve 16 viyadük bulunacak

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    Yavuz Sultan Selim Köprüsü - 3. Havaalanı - Halkalı Demiryolu Projesi Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri sınırları içerisinde yaklaşık 63 kilometre uzunluğu kapsıyor.

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    DHA'nın haberine göre, Çilingir-Hacımaşlı-Şamlar yerleşim yerlerinin batısından, Sazlıdere baraj gölünün dogusundan ilerleyen hattın Halkalı'ya ulaşacağı belirtildi.

  • 3 İstanbul'un yeni hızlı tren hattı için için sondaj çalışmalarında sona gelindi
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    Hızlı demiryolu hattı, geliş ve gidiş olmak üzere 2 hat olarak planlandı. Hat üzerinde 33 kilometre 716 metre uzunluğunda 20 adet tünel ile toplam 4 bin 950 metre uzunluğunda 15 adet viyadük yapılacak.

  • 4 İstanbul'un yeni hızlı tren hattı için için sondaj çalışmalarında sona gelindi
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    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 3. Boğaz Köprüsü - 3. Havaalanı - Halkalı Demiryolu projesi, 4. milyon 421 milyon liraya liraya  mal olacak.

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  • 5 İstanbul'un yeni hızlı tren hattı için için sondaj çalışmalarında sona gelindi
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    SONDAJ EKİPLERİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

    Proje kapsamında güzergah boyuncu yapılan sondaj çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 4 aydır devam eden çalışmaların 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

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Yorumlar 1
  • Misafir 6 saat önce
    magnetik trenler kullanilsa daha iyi degil mi
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