Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce projesi 2015 yılında çizilen ve özellikle kuraklık dönemlerinde gündeme gelen Osmangazi Barajı’nın yapımı için önemli bir adım daha atıldı. Göksu Deresi üzerine yapılacak baraj inşaatı için gerekli olan taşocağının yeri belirlendi. Şile Göksu Köyü sınırları içindeki Ubeyli ve Evrenli arasında kalan bölgeye yapılacak olan taş ocağı ile ilgili hazırlanan ÇED raporu da İstanbul Valiliği’ne sunularak ÇED süreci başlatıldı. Valiliğe sunulan rapora göre, barajın rezervuar alanında kalan Çataklı, Gökmaslı, Göksu ve Soğullu köyleri, proje hayata geçtiğinde tamamen sular altında kalacak. Köylerle ilgili olarak raporda, taşocağında üretim çalışmalarına başlanılmadan önce Osmangazi Barajı rezervuar alanında kamulaştırma çalışmaları yapılacağına dikkat çekilerek, bu kapsamda su altında kalacak olan yerleşimler boşaltılacağı belirtiliyor. Raporda ayrıca kamulaştırma çalışmaları tamamlanmadan ocak alanında üretim faaliyetlerine başlanılmayacağı ifade ediliyor.

BARAJ İÇİN KALKER TAŞI

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre ÇED raporu hazırlanan taşocağı, Şile Göksu Köyü sınırları içindeki Ubeyli ve Evrenli arasındaki yaklaşık 24 hektarlık bir alanı kapsıyor. Ocak alanının yaklaşık 22 hektarı orman alanında, yaklaşık 2 hektarı da tarım arazisi alanında kalmakta. Ocaktan çıkarılması düşünülen kalker taşı patlayıcı kullanılarak elde edilecek ve çıkacak olan kalker taşının tamamı Osmangazi Barajı’nın yapımında kullanılacak. 600 yıllık Gökmaslı Köyü gibi Osmanlı döneminden beri varlığını sürdüren köylerin kamulaştırılmasıyla ilgili olarak raporda şu ayrıntılara da yer verildi: “DSİ 14. Bölge Müdürlüğü tarafından, Kamulaştırma Kanunu gereğince, kanun hükümlerince oluşturulan kıymet takdir komisyonları marifeti ile kamulaştırma tespit edilecek, kamulaştırma planı doğrultusunda mülkiyet için istimlâk komisyonu tarafından kamulaştırma yapılarak arazi sahipleri ile anlaşılıp, hak sahiplerine arazi bedelleri ödenecektir. Üretim çalışmalarına başlanılmadan önce Osmangazi Barajı rezervuar alanında kamulaştırma çalışmaları yapılacak olup bu kapsamda su altında kalacak olan yerleşimler boşaltılacaktır.”

İSKİ PROJEYE ONAY VERDİ

Proje ile ilgili olarak İSKİ’den görüş soran DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’ne yanıt 19 Mart 2018 tarihinde gönderildi. İSKİ’nin görüşünde özetle şöyle denildi: “Yapılacak faaliyetle ilgili tüm meri mevzuatlara uyulması, çevre kirliliği, toprak kayması, erozyon vb. konularda gerekli tüm tedbirlerin alınması şartıyla mezkur alanda baraj inşaatı ile ilgili faaliyetlerin yapılmasında bir sakınca bulunmadığı belirtilmektedir.” Göksu Deresi üzerine yapılacak olan Osmangazi Barajı’ndan yılda yaklaşık 185 milyon metreküp içme suyu elde edilmesi bekleniyor. DSİ söz konusu barajın projesini 2015 yılında çizdirmişti.

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