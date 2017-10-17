İstanbul'un yenilenen yaşam noktası Bomonti!

100 yılı aşkın tarihiyle, İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Bomonti, gözbebeği olduğu günlere geri dönüyor. Adını 1890 yılında İsviçreli Bomonti Kardeşler tarafından kurulan Bira Fabrikası'ndan alan, 1860'lardan itibaren İstanbul'un ilk sanayi bölgesi olan semt, geçirdiği dönüşümle kültür, sanat ve eğlence hayatının merkezlerinden biri haline geldi.

İşte Bomonti'deki değişimin hayata kattıkları...

Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy, Karaköy gibi en önemli ulaşım akslarının üstünde yer alan Bomonti, ayrıcalıklı konumu ile İstanbul'da ulaşım açısından en rahat lokasyonlardan biri. Şehrin kalbi sayılabilecek bu noktadaki yenilenme hareketi de bölgenin cazibesine cazibe katıyor. Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy, Karaköy gibi en önemli ulaşım akslarının üstünde yer alan Bomonti, ayrıcalıklı konumu ile İstanbul'da ulaşım açısından en rahat lokasyonlardan biri. Şehrin kalbi sayılabilecek bu noktadaki yenilenme hareketi de bölgenin cazibesine cazibe katıyor.

Bu tarihi semtin yaşadığı dönüşüm sonucu, modern yaşamın gerekliliklerinin yanı sıra eski mahalle kültürünün keyfini yaşamak da mümkün. Bu tarihi semtin yaşadığı dönüşüm sonucu, modern yaşamın gerekliliklerinin yanı sıra eski mahalle kültürünün keyfini yaşamak da mümkün.

Sanat galerileri, eğlence mekanları, gurme restoranları-cafeleriyle, meşhur antika ve semt pazarlarıyla, küçük molaların adresi kahvecileriyle Bomonti, son dönemde Galata'nın alternatifi haline geldi. Sanat galerileri, eğlence mekanları, gurme restoranları-cafeleriyle, meşhur antika ve semt pazarlarıyla, küçük molaların adresi kahvecileriyle Bomonti, son dönemde Galata'nın alternatifi haline geldi.

Bomonti sokakları, nostaljik atmosferiyle her daim capcanlı! Hafta sonu kurulan organik ve ekolojik ürün pazarları sağlık, antika pazarı ise nostaljik bir yolculuk vadediyor. Bomonti sokakları, nostaljik atmosferiyle her daim capcanlı! Hafta sonu kurulan organik ve ekolojik ürün pazarları sağlık, antika pazarı ise nostaljik bir yolculuk vadediyor.

Tarihi bira fabrikası alanının kültürel faaliyetler, gösterimler, konserler, yemek festivalleri, kreatif toplantılar ve pek çok etkinliğine ev sahipliği yapan Bomontiada'ya dönüşmesiyle, semtin geçmişteki sanayi semti profili hızlı bir şekilde yaşam-sanat semti konseptine dönüştü. Tarihi bira fabrikası alanının kültürel faaliyetler, gösterimler, konserler, yemek festivalleri, kreatif toplantılar ve pek çok etkinliğine ev sahipliği yapan Bomontiada'ya dönüşmesiyle, semtin geçmişteki sanayi semti profili hızlı bir şekilde yaşam-sanat semti konseptine dönüştü.

Bomonti’de günün her saatinde zevkinize göre zaman geçirebileceğiniz bir seçenek mevcut. İsteyene manzara, isteyene teras, isteyene de bahçe keyfi sunan bölgenin en kapsamlı karma projelerinden Nidapark Bomonti, yaşam, ofis, alışveriş alanları ve meydan kullanımı ile bu tarihi semtte dopdolu bir yaşam olanağı sunuyor. Bomonti’de günün her saatinde zevkinize göre zaman geçirebileceğiniz bir seçenek mevcut. İsteyene manzara, isteyene teras, isteyene de bahçe keyfi sunan bölgenin en kapsamlı karma projelerinden Nidapark Bomonti, yaşam, ofis, alışveriş alanları ve meydan kullanımı ile bu tarihi semtte dopdolu bir yaşam olanağı sunuyor.

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