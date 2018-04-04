İstanbul Üniversitesi 301 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi 301 sözleşmeli personel alınacağını verdiği ilanla duyurdu. Vatandaşlar alınacak olan 301 sözleşmeli personelde aranılan şartlar ve başvurunun nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte İstanbul Üniversitesi' nin 301 sözleşmeli personel için aradığı şartlar ve başvuru detayları...
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
|
UNVANI
|
KİŞİ
SAYISI
|
BÜTÇESİ
|
BAŞVURU ŞARTLARI
|
KODU
|
HEMŞİRE
|
300
|
Özel Bütçe
|
Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
2016 KPSS B Grubu P3 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
|
H1
|
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
|
1
|
Döner Sermaye Bütçesi
|
Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
2016 KPSS B Grubu P3 Puan Türünden 70 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
İngilizce Yabancı Dil Sınavından (YDS) 80 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
Çocuk ve Travma ile Temel Drama Alanlarında Eğitim almış olmak
|
D 1
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.
4- Başvuracak adayların 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdırlar. Lisans mezunları için 2016 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.
5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi'nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu ve Başvuru Dilekçesini eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
Fotoğraflı Başvuru Formu
- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e- devlet Çıktısı Kabul Edilecektir.)
- 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
- İlanda Belirtilen Nitelikleri Taşıyor Olunduğunu Gösterir Belgeler (D1 ünvanı İçin)
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
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