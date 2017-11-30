İstanbul Üniversitesi: 55 - Sleza: 95

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son maçında İstanbul Üniversitesi, konuk ettiği Polonya temsilcisi Sleza'ya 95-55 mağlup oldu.

Bu sonuçla üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan İstanbul Üniversitesi, grup sonuncusu olarak organizasyona veda etti.

İlk periyodu 23-14 önde geçen Sleza, soyunma odasına da 43-28 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Polonya ekibi, üçüncü çeyreğini 72-38 önde geçtiği karşılaşmadan 95-55 galip ayrıldı.

Grupta oynadığı 6 maçı da kazanan Sleza, lider olarak bir üst tura yükseldi.

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