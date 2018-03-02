İstanbul Valiliği'ni işgal davasında mütalaa açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgal etmek isteyen 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu 12 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan 10. duruşmaya, 12 tutuklu, 2 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.
AA'nın haberine göre; duruşmada, cumhuriyet savcısı, dosyaya ilişkin hazırladığı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.
Mütalaada, sanıklar Albay Nizamettin Aydın, Yarbay Recep Karaçam'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 12 rütbeli eski askerin, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Sanıklardan 76'sının beraatini isteyen savcı, 2 sanığın dosyasının da ayrılmasını talep etti.
MAHMUTBEY GİŞELERİNİ KAPATMAYA TEŞEBBÜS DAVASINDA CEZALAR BELLİ OLDU
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 askerin yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 26 tutuksuz sanık ise beraat ettirildi.
26 TUTUKSUZ SANIĞA BERAAT
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Enes Gül, Mert Özdamar, Veli Durmuşer, Mehmet Toker, Durali Sazlık, Yusuf Sarı, Umut Yavuz, Süleyman Şeşen, İzeddin Atasoy, Mahsun Kala, Muhammed Aksoy, Ömer Gülsoy, Değer Serçek, Salih Fırat, Fuat Yıldırım, Cengiz Ömeroğlu, Fatih Puli, Ömer Mat, Can Karaçor, Rıfat Özgür Çakır, Sinan Üstün, Suat Çetin, Ferdi İpek, Serhat Cicin, Furkan Ünlü ve İslam Polat'ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
Beraat eden 26 sanık hakkındaki adil kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmedildi.
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