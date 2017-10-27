İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili açıklama

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul'da yapılan kutlamalarla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

İHA'nın haberine göre; yapılan açıklamada, kutlamaların 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 29 Ekim Pazar günü saat 24.00'te sona ereceği ve bayramın başlangıç ile bitiş saatleri arasında resmi kurumların bayraklarla donatılacağı belirtildi.



KUTLAMA PROGRAMLARI ŞÖYLE:



28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Taksim Cumhuriyet Anıtı'na diğer illerle aynı saatte çelenk sunumu, 29 Ekim Pazar günü saat 09.30'da İstanbul Valiliği'nde tebriklerin kabulü, saat 10.30'da Vatan Caddesi üzerinde kutlama töreni ve tören geçişi.



Yapılacak olan kutlamalar saat 18.00'de WOW İstanbul Hotel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı 94. yıl dönümü resepsiyonu ile sona erecek.

Cumhuriyet Bayramı

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