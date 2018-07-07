Vali Şahin'in görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Hem bir iade-i ziyaret hem de yönetimin tekrar seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun anlamında bir ziyaret oldu. Galatasaray çok güzide bir kulübümüz. Bu sene şampiyon oldu, tebrik ediyoruz. Galatasaray inşallah önceden olduğu gibi ülkemizi dünyada başarıyla temsil etmeye devam edecek. Biz bu anlamda bütün kulüplere olduğu gibi Galatasaray'a da elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz." dediği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in ise "Ben de Sayın Valim gibi bir anlamda içişleri kökenliyim. Sevgili Yusuf Bey de öyle. Sevgili Abdurrahim Bey de milletimizin temsilcisi. Devlet olunca akan sular durur. Sayın Valim de devleti temsil ediyor. Hepimiz devletin bir parçasıyız. Kendisine bu bağlamda İstanbul'a ve bütün takımlarımıza desteği için teşekkür ediyoruz. Sıkıntısız, gürültüsüz bir sezon geçirdik. İstanbul halkı olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Bizde her şeyden önce devlet, millet gelir." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Öte yandan, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries ve Fransa Başkonsolos Yardımcısı Aurelien Maillet'in de sarı-kırmızılı kulübe bir ziyaret gerçekleştirip, başkan Mustafa Cengiz'le görüştükleri duyuruldu.