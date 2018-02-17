Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak ile DHMİ Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı Cengiz Kurt, taşınma süreciyle ilgili detayları gazetecilerle paylaştı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökkhan Artan'ın haberine göre, İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma süreci için 2016 yılında 358 maddelik bir acil eylem planı oluşturduklarını dile getiren Ocak, "Taşınma için 12 tane komisyon kurduk. 29 Ekim tören tarihinde taşınma olmayacak. 30 Ekim saat 03:00'de taşınma sürecine başlanılacak ve 31 Ekim gece saat 23:55'de taşınma tamamlanacak" dedi.
Ocak'ın verdiği bilgiye göre taşınma süreci üçe bölündü. Operasyonun havalimanı ile direk ilgili unsurları açılış tarihinden daha önce yeni havalimanına taşınacak, daha sonra diğer aşamalar tamamlanacak.
THY UÇUŞLARINI DURDURACAK
Kodu "İST" olacak yeni havalimanında taşınma, 29 Ekim 2018'deki açılıştan bir gün sonra 30 Ekim 2018'de saat 03:00'de başlayacak. İlk önce operasyonda yabancı havayolu kuruluşları ve base (uçuş üssü) olmayan uçuşlar durdurulacak.
Arkasından 16 saat sonra Onur, Atlasglobal ve MNG gibi Atatürk Havalimanı'nda üssü olan şirketler uçuşlarını durduracak. Bu kuruluşlar 24 saat boyunca uçuşlarını yapmayacak. THY ise 31 Ekim 02:00 itibariyle uçuşlarını kesecek. 12 saat süreyle operasyon yapmayarak kendi taşınmasını sağlayacak.
Taşınma güzergahı Basın Ekspres yolu, Mahmutbey gişeler ve Odayeri olarak belirlendi. AKOM koordinasyonu üzerinden taşınma sağlanacak.
Karayolundan taşınma sırasında trafiğin kesilip kesilmeyeceği konusunda ise Funda Ocak şu bilgileri verdi: "Trafiğin durdurulması da olabilir. Bunu ileriki tarihte de tartışacağız. Ancak görünen o ki çok iyi bir planlamayla bu taşınmanın üstesinden geleceğiz. Taşınmayla ilgili maliyetleri her firma kendi maliyetlerini çıkarıyor"
DHMİ Genel Müdürü Ocak, havaların iyi gitmesinin projenin zamanında tamamlanmasına faydası olduğunu da belirterek, "Şu an sahada 35 bin kişi çalışıyor. İnanılmaz bir çalışma var. Dolayısıyla bu sene iyi gelişen bu hava koşulları bize çok yardım etti. Bu projeyi 29 Ekimde hayata geçirmemize destek olacak" dedi.
PİST 26 ŞUBAT İÇİN HAZIR
26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yapıp yapmayacağı konusunda ise Ocak şunları söyledi: "Biz o konuyla ilgili her türlü hazırlığımızı yaptık. Pistin birinde değerler alındı. Piste enerji getirildi. Testler yapıldı.Her şeyimizle hazırız. Sayın cumhurbaşkanımızın takdiridir."
DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, yeni havalimanında kar ve sisle mücadele konusunda da şunları kaydetti: "İhale şartnamemizde bir hükmümüz var. Diyoruz ki İstanbul Yeni Havalimanı devreye girdikten sonra CAT3 C (Yoğun siste de inme imkanı sağlayan sistem) standartları burada uygulanacak. Karla mücadele için de ciddi bir filo donanımı yapılıyor. Temizlik ve karla mücadele için 150 ve uçak kaza kırım kaldırma da 23 olmak üzere 173 araç alındı."
ÖZEL GÜVENLİKÇİLER DE GEÇECEK
"Atatürk Havalimanı'nda yetişmiş özel güvenlik görevlilerinden İstanbul Yeni Havalimanı'na geçiş olacak mı?" şeklindeki soruyu Ocak şöyle yanıtladı: "Atatürk Havalimanı'nın işleticisi TAV ile İGA arasında bu konuda görüşmeler devam ediyor. Yaptığımız toplantıda da Atatürk Havalimanı'nda yetişmiş havacılığı bilen deneyimli personelin önemli bir kısmını İGA'da istihdam edeceklerini söylediler"
Ocak, yeni havalimanı seferlerinde kullanılacak modern cihaz ile haberleşme ekipmanların hazır olduğunu, yer tesliminden sonra bunların montajının ve kalibrasyon çalışmalarının yapılacağını söyledi.
AVRUPA HAVA SAHASINI ETKİLEYECEK
Yeni havalimanı hizmete girmeden önce hava sahalarında bazı düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Ocak, "İstanbul Yeni Havalimanı, sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir projedir. Romanya, Bulgaristan ve Orta Avrupa'ya kadar, anlaşma mektuplarıyla bizden kalkan, onlardan kalkıp bize inen, bizden kalkıp onlara inen bütün ülkelerin hava sahalarını birebir etkileyecek bir proje. Bu nedenle arkadaşlarımız İstanbul hava sahasına yönelik olarak kapasite artırımına gittiler" dedi.
Funda Ocak, 100 hava trafik kontrolörünün İstanbul Yeni Havalimanı sahasına yönelik eğitimlerini tamamladıklarını, 25 hava trafik personelinin eğitimlerinin sürdüğünü, diğer meydanlarda çalışan deneyimli 25 kontrolörün de burada görev yapacağını belirtti.
RÖTARLARI AZALTACAK YAKLAŞMA USULÜ UYGULANACAK
İstanbul Yeni Havalimanı'nda Paris ve Seul Havalimanları'nda uygulanan 'Merge Point' yöntemi yaklaştırılması yapılacak" diyen Ocak şunları söyledi: "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da bu uygulamaya geçilecek.
Atatürk Havalimanı'nda var olan "RNAV" adı verilen yaklaşma uygulamasının da bir üstü olan Merge Point ile trafikler arasında sabit ayırmalar daha uygun yapılacak ve bu sayede çok daha hızlı ve emniyetli trafik akışı olacak.Bu sayede trafik akışı hızlanacak ve gecikmeler azalacak. Uçakların yakıt maliyeti de bu sayede azalacak. Yeni yöntem sayesinde frekans meşguliyeti ve talimat sayısında azalmalar olacak. Kontrolöre karar verme kolaylıkları gelecek."
SABİHA'DA İKİ PİST İLE HİZMET 2019 SONUNU BULACAK
Funda Ocak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapımı süren ikinci pistin 2019 yılında tamamlanacağını dile getirerek şunları söyledi: "Ancak ikinci pistin tamamlanmasıyla ne yazık ki hemen 2 pistte hizmete başlayamıyoruz. Çünkü mevcut pist, 2000 yılından itibaren kullanılıyor. Çatlak var. İkinci pisti ana pist olarak hizmete almaya müteakip asıl ana pisti de onarıma alacağız. Sabiha Gökçen'de iki pist ile hizmet için hedeflenen tarih 2019'un sonunu bulacak."
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