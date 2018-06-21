Bölge üzeri saat 18:00 ile 23:59 arasında helikopter gibi görerek uçuş yapan (VFR) görevli olmayan devlet hava araçları trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışına yasaklandı. Habertürk Haber Merkezi'nde Gökhan Artan'ın haberine göre, NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notu paylaşıldı.





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KONUYLA İLGİLİ YAYILAN NOTAM ŞÖYLE



Konuyla ilgili yayınlanan NOTAM'da, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen Devlet Hava Araçları, ambulans, şehit nakli,arama kurtarma, organ nakli ile istanbul Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan ve geçiş müsaadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının IFR/VFR trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına,girişine ve kalkışına müsaade edilmeyecektir"