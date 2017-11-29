İstanbul Yeşilköy sahil yolunda makas atan sürücüye bıçak çekti, yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Yeşilköy sahil yolunda hafif ticari aracın sürücüsü, kendisine makas atan lüks otomobilin trafik ışıklarında önünü keserek sürücüsüne bıçakla saldırdı.

Otomobildekilerin karşılık verdiği kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken yaşanan tüm bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilköy sahil yolunda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Ataköy'den Yeşilköy istikametine seyir eden lüks otomobilin sürücüsü yolda birkaç kez makas attı. Bunun üzerine aynı istikamette giden hafif ticari aracın sürücüsü, trafik ışıklarına geldiğinde lüks otomobilin önünü kesti. Sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.





Hafif ticari aracından çıkan sürücü diğer sürücüye bıçak çekti. Bunun üzerine otomobildekiler de kendisine bıçak çeken sürücüye yumruk ve tekmelerle saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle hafif ticari aracın sürücüsü olaydan yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

BIÇAK ÇEKİLDİ, YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, lüks otomobil yolda makas atarak ilerliyor. Ardından yoldaki hafif ticari araç ve lüks otomobil bir anda hızlanarak gözden kayboluyor. Trafik ışıklarında lüks otomobilin önünü kestiği görülen sürücü, bıçakla saldırıyor. Otomobildekiler de tekme ve yumruk atarak karşılık veriyor. Vatandaşların araya girmesiyle kavga son buluyor. Darp edilen hafif ticari aracın sürücüsü aracına binerek uzaklaşıyor.

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