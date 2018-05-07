İstanbul’da sabah etkisini gösteren sis öğle saatlerinde etkisini arttırarak, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul’da özellikle Büyükçekmece bölgesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafik tabelalarını görmekte güçlük yaşadı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, trafikte hızlarını azaltarak seyretti.

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