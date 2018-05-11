ÜLKE genelinde yaklaşık 13 milyon konutu kapsayan imar barışı, son dönemin en önemli gündem maddelerinden. Barış, mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız binaların yanı sıra ruhsatlı fakat imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları da kapsıyor. Depreme dayanıksız, hiçbir mühendislik hesabı yapılmadan inşa edilen binaların barış kapsamına alınmasının olası bir depremde felaketin bilançosunu artıracağı tartışılıyor. İstanbul’da da birçok ilçede imarı olmayan, depreme dayanıklılığı test edilmeyen ve mevzuata aykırı yapılar var. Bu noktalardan biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi. Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberi...
İmarı, altyapısı, yolu, asfaltı, kısacası hiçbir şeyi olmayan bu mahalleyi biz de daha önce manşetimize taşımıştık. İBB’nin 1982 yılına ait planlarında tarım arazisi olarak görünen mahalle, 1985’ten itibaren kaçak yapılaşmaya sahne oldu.
‘KELLE KOLTUKTA YAŞIYORUZ’
75 bin kişilik nüfusuyla Avcılar’ın en kalabalık mahallelerinden biri olan Yeşilkent Mahallesi’nde 7 bin 500 kaçak konut bulunuyor. Bu konutlarda 27 bin 500 hane yer alıyor. Mahallenin orta yerinden üstü açık akan kanal, kötü koku ve hastalık yaymaya devam ediyor. Birçok sokağında asfalt, kaldırım, yaya geçidi ve çöp konteyneri dahi bulunmuyor. Yeşilkent Mahallesi Muhtarı Aziz Körpeci de imar barışı kapsamına alınmaları gerektiğini belirtiyor. Körpeci, mahallenin durumunu şu sözlerle aktardı: “Mahalle tamamen kaçak. Binalar vatandaşların kendi bilgi ve çabasıyla yapılmış, depreme dayanıklılığı belirsiz, mühendislik hesaplaması olmayan, yükseklik hesaplaması gözetmeyen, eklentilerle ilk halinden dahi uzaklaşmış, kaldırıma taşan yapılar. Çoğunda altyapı ve üstyapı sorunları sürüyor. İmar barışı konusunda harekete geçmeyi bu yüzden istiyoruz. Önümüzdeki günlerde gerekli mercilere başvuruları yapacağız. En azından vatandaşımızın oturduğu yapıların depreme karşı ne derece hazırlıklı olduğu ortaya çıkar. Böylece kelle koltukta yaşamaktan kurtulurlar.”
YEŞİLKENT İÇİN BAKANLIĞIN CEVABI
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir, Yeşilkent Mahallesi’nin imar barışına dahil olma talebi üzerine durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sordu. “Avcılar’da AFAD’ın deprem bölgesi ilan ettiği yerler var. Yeniden yapılandırılması gereken ve imar dışı alanlar var. Bu alanlara Yeşilkent dahil mi, bilmiyoruz” diyen bakanlık yetkilileri, şu açıklamaları yaptı: “Mahalle sakinleri imar barışı için müracaat edebilir. Kentsel dönüşümde yapı kayıt belgesi yasal olarak şart değil. Yapıların belge verilmeden önce incelenmesi gündeme geldi ama 26 milyon binadan bahsediyoruz. Bunun sadece incelenmesi 10 yıl sürer. Yapı kayıt belgesi ile kentsel dönüşüme kaynak temin edeceğiz, yol haritası yapabilmek için kaç tane binamız var öğreneceğiz. Yıkılmak üzere olan binalar varsa bile bizim haberimiz yok çünkü kaçak durumda.”
Kentsel dönüşümde yapı kayıt belgesi zorunluluğunun kaldırılmasına da değinen yetkililer, “Riski alanlarda vatandaşa taşınma parası ve kira yardımı yapıyoruz. Bunlardan vatandaşı muaf tutarken ‘Belge zorunlu, bu belge için para ödeyeceksin’ demek çelişki yaratır” dedi.
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