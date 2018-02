21 | 30

Nişantaşı da "My Bonnie Lies over the Ocean" ve "Fış Fış Kayıkçı" ile çocuk şarkılarının en çok dinlendiği semtlerden biri olurken, "Love, Peace and Harmony" ise özellikle enerji, içsel yolculuk alanlarında en çok dinlenen müziklerden biri olarak semt sakinlerinin ruhuna işlemiş ve ilk sıraya yerleşmiş durumda.