Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde beklenen soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugün ve yarın için şu uyarılarda bulundu: “İstanbul’da hava 7-8 derece birden soğuyacak. Sağanak yağış bekliyoruz. Kuvvetli yağmur İstanbul’u olumsuz etkileyecek. Yağış bütün Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz hatta Güneydoğu Anadolu’da görülecek.

Gazete Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre yağışlar bugün bir tufan halinde 7 bölgeyi birden etkisi altına alıyor. Yarın ise karayel fırtınası gelecek. Hava sıcaklıkları kademeli değil, aniden düşüyor. İzmir’de de yağış etkili olurken Ankara’da yer yer fırtına söz konusu. Yarın Ankara, Eskişehir ve Bolu çevresi, Batı Karadeniz’in yüksekleri Zonguldak, Bartın etraflarında kar beklentisi var. Çarşamba gününden itibarense sıcaklıklar artıyor.”

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