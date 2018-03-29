İstanbul'a iki hafta önce gelen 33 yaşındaki Alessandro Fiori'nin cesedi Sarayburnu'nda ortaya çıktı. Oğlunu aramak için Türkiye'ye gelen baba Eligio Fiori oğlunun cesedini teşhis etti. Kafasında yara izi olan Fiori'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. İstanbul'a geldikten bir gün sonra kaybolan Fiori'nin Taksim'den Tophane'ye inerken kameralara yansıyan görüntülerine ulaşan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Sarayburnu'nda cesedi bulunan Alessandro Fiori

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; İtalya'da bir pazarlama şirketinde müdür olan 33 yaşındaki Alessandro Fiori, 13 Mart günü İstanbul'a geldi. Şişli'de bir otele yerleşen Fiori, bir gün sonra dolaşmak için otelden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Oğluna telefonla ulaşamayan baba Eligio Filori, İstanbul'a gelerek kayıp başvurusunda bulundu.

POLİS ADIM ADIM İZLEDİ

Babanın kayıp başvurusu üzerine Kayıplar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Önce kaldığı otel tespit edildi. Geldiği gün Şişli'de bir otele yerleştiği belirlenen Alessandro'nun bir gün sonra otelden çıktığı tespit edildi. Alessandro Fiori'nin otelden çıktıktan sonra hangi yöne gittiği incelenen kamera görüntüleriyle tespit edildi. Kamera görüntülerinde, Fiori'nin otelden çıktıktan sonra Taksim istikametine ve oradan da Tophane'ye doğru yalnız inerken olduğu belirlendi.





Baba Eligio Fiori

CESEDİ SARAYBURNU'NDA ÇIKTI

Polis Tophane istikametine inen Fiori'nin nereye gittiği istikametini belirlemeye çalışırken, Eminönü'nde bir ceset bulunduğu haberi geldi. Sarayburnu'da denizden sahile vuran ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kafasında yara izleri bulunan ceset, teşhis için baba Eligio Fiori'ye gösterildi. Baba cesedi teşhis etti. Ancak kesinlik kazanması için babadan kan örneği alınarak DNA testi yapılacak. Kesin ölüm nedeni ve kafasındaki yara izinin darptan mı yoksa düşmeden mi kaynaklandığı yapılacak otopsiyle kesinlik kazanacak.

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