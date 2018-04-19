Sultangazi’de gündüz saatlerinde yolda yürüyen genç kız, motosikletli tacizcinin saldırısına uğradı. Şahsın kızı sokak sokak takip ederek taciz ettiği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraları inceleyen polis, zanlıyı 4 saat sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50. Yıl Mahallesi’nde bir restoranda kurye olarak çalışan şahıs, iş yerinden motosiklet ile sipariş götürdükten sonra 23 yaşındaki D. K.’yı takibe aldı. Evine giden genç kızı motosikletiyle sokak sokak takip eden şahıs, sokak arasına geldiğinde harekete geçti. Seyir halinde olduğu esnada yürüyen kızı taciz etti. Neye uğradığını şaşıran D. K., olayın şokunu atlattıktan sonra soluğu polis merkezinde aldı. Genç kızın yaşadığı o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli şahıs yolda yürüyen genç kızı görüyor. Şahıs ardından kızı takip etmeye başlıyor. Dakikalarca kızı takip eden şahıs, genç kızın sokağa girmesinin ardından harekete geçiyor. Motosikletle kızın yanına yaklaşan şahıs, taciz ediyor. Tacizin ardından şahıs hızla uzaklaşıyor. Genç kız ise olayın şokuyla kaldırıma doğru yürüyor.
KAMERALAR DİDİK DİDİK EDİLDİ
Genç kızın kendisini taciz eden şahıs hakkında şikayetçi olmasının ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Genç kızın taciz edildiği sokaktan itibaren yaklaşık 6 farklı noktadaki güvenlik kamera görüntülerini didik didik inceleyen polis, şahsın eşkalini belirledi. Kurye olarak çalıştığı restorana ait motosikletin arkasındaki reklamdan şahsın çalıştığı yeri tespit eden polis, tacizcinin 32 yaşındaki Rıdvan A. olduğunu tespit etti. Vakit kaybetmeden restorana giden ekipler, iş yeri sahibiyle görüştü.
TUTUKLANDI
Şahsın motosiklet ile servise çıktığını öğrenen polis, servise gittiği evin adresini alarak yola çıktı. O esnada polis, yolda şahsın benzediği motosikletlileri de durdurdu. Bir süre süre sonra restoranın yakınlarına gelen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Olaydan yaklaşık 4 saat sonra yakalanan şahıs, büroya götürülerek ifadesi alındı. Suçunu itiraf eden ve pişman olduğunu söyleyen Rıdvan A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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