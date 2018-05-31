Gaziosmanpaşa’da kendisini durduran polis memurunun evraklarını kontrol etmesine izin vermeyen taksi şoförü adeta terör estirdi. Memura hakaretler ederek küfürler savuran şahıs, vatandaşların araya gitmesiyle uzaklaştı.

İHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde meydanda bir polis memuru, taksinin evraklarını kontrol etmek istedi. Ancak taksi şoförü evraklarını vermedi, memurla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine memura hakaretler ederek küfürler yağdıran şahıs, vatandaşların araya girmesine rağmen susmadı. Memurun yaklaşıp konuşmaya çalıştığı şahıs, aracına binip giderken bile küfür etmeyi sürdürdü. O anlar ise kameralarda yansıdı.

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