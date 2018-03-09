İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak eylem hazırlığında oldukları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA'nın aktardığına göre, yapılan fiziki takibin ardından bu sabah 12 ayrı ilçede 15 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 kişi gözaltına alındı.

Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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