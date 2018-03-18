İstanbul’da otogarlardaki yankesicilik olaylarının artması üzerine, polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aynı aileden oldukları ortaya çıkan 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Kocaile Gebze’de yaşadıkları belirlenen şüphelilerle ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma da önceki gün tamamlandı. İddianamede, İstanbul’da son dönemlerde artan cepçilik ve yankesicilik suçlarının iş bölümü ve hiyerarşik yapılanmaya sahip, çıkar amaçlı suç örgütü tarafından işlendiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İŞTE O TESPİTLER

‘Dalton kardeşler’ olarak anılan suç örgütünün yöntemleriyle ilgili de iddianamede ilginç tespitler yer aldı. Buna göre; zanlılar tüm eylemlerini otogar, hastane gibi kalabalık yerlerde gerçekleştiriyor. Vatandaşların dalgınlığından faydalanarak hırsızlık yapıyorlar. En az 4-5 kişiden kurulu gruplar halinde çalışıyorlar. Bir grup etrafını sardığı vatandaşın cüzdanını, telefonunu, çantasını çalarken, bir başka grup etrafı gözlüyor.

6’SI KARDEŞ

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre Savcılık, şüphelilerden Şakir K., Zeki K., Veysel K., Ali K., Yıldırım K. ve Urfan K.’nın kardeş olduklarını belirterek, şüpheli Bülent A.’nın şüphelilerden birinin damadı, Sedat K.’nın ise kardeş olan şüphelilerin yakın akrabası olduğunu kaldetti. İddianamede, 8 sanık hakkında “nitelikli hırsızlık ve suç işlemek için örgüt kurma veya üye olmak” suçlarından 8.5 yıl ile 141 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi. İddianamede 1 kişi mağdur, 10 kişi ise şikâyetçi olarak yer aldı.

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