Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, sabah işe giderken Bostancı metro istasyonunda Kerime K.'ya tükürüp küfreden ardından da 'yobaz' diye bağıran saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

İSTANBULKART'TAN TESPİT EDİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Polis, olay saatinde metroya İstanbulkart ile giriş yapanları incelendi.

DHA'nın haberine göre; çalışma başlatan Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istasyonun güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemede, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıkarıldı.

POLİS EKİPLERİ ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN İSTASTONDA BEKLEDİ

Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin kullandığı İstanbulkart seri numarası tespit edildi. Ardından sözkonusu seri numaralı İstanbulkartın Altunizade metro istasyonunu sıklıkla kullandığı belirlendi. Görüntülerden elde edilen fotoğrafla burada bekleyen ekipler, bugün saat 13.45 sıralarında eşkale uyan şüpheli A. M.(36)'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülerek sorgulaması yapılan A. M., yapılan yüzleştirmede K. P. tarafından teşhis edildi. Dolandırıcılıktan daha önceden de poliste kaydı bulunduğu anlaşılan A. M.'nin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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