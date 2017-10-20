Faruk ve Süreyya'nın hikayesini konu edinen İstanbullu Gelin dizisi, yayınlanan 20 bölümüyle izleyiciler tarafından beğenildi. Bu akşam 21. bölümü yayınlanacak olan İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde neler yaşanacağı büyük merakla bekleniyor. İşte İstanbullu Gelin 21. bölüm fragmanı ve özeti...

İSTANBULLU GELİN 21. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Özcan Deniz'in Faruk, Aslı Enver'in Süreyya karakterini canlandırdığı İstanbullu Gelin dizisi, 21. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte İstanbullu Gelin 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

Boşanacakları kesinleşen Süreyya ve Faruk kendi sorunlarıyla baş başa kalırlar. Süreyya, İstanbul’da yeni bir hayat kurmanın yollarını ararken Can’dan gelen teklifle bir seçim yapmanın eşiğine gelir. Babasının Faruk olduğunu öğrenen Emir’in hamlesi ise Begüm’ün canını çok sıkar.

Öte yandan Osman ile Burcu’nun ilişkisi tatsız bir tesadüfle yeni bir boyut kazanır. Mahkemeye saatler kala yaşananlar Boran’lar için yeni bir dönemin başladığının habercisidir.

İstanbullu Gelin'in yeni bölümü saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak.

İSTANBULLU GELİN'İN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

İstanbullu Gelin dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 20. bölümünde Süreyya, Begüm ile yüzleşti.

Adem’in, Boranların gayrimeşru çocuğu olduğunu tüm Bursa’ya ilan etmesiyle savaş artık başlamış olur. Faruk’un misilleme hamlesi Adem’de soğuk duş etkisi yaratır. Esma da itibarlarını korumak için kendi yöntemleriyle devreye girer.

Süreyya, kalan eşyalarını toplamak ve Esma ile yüzleşmek için konağa gittiğinde Begüm ile karşılaşır. Begüm’ün tavrı ise nettir. Süreyya’nın Faruk’la ilgili olan kafa karışıklığı Can’dan gelen bir telefonla gidecektir.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

Özcan Deniz (Faruk)

Aslı Enver (Süreyya)

İpek Bilgin (Esma)

Salih Bademci (Fikret)

Dilara Aksüyek (İpek)

Fırat Tanış (Adem)

Özge Borak (Begüm)

Tamer Levent (Garip)

Güven Murat Akpınar (Osman)

Berkay Hardal (Murat)

Murat Aygen (Can)

Neslihan Yalden (Senem)

Nergis Çorakçı (Kıymet)

Hakan Altıner (Şahap)

Pelinsu Pir (Nurgül)

Semra Dinçer (Reyhan Sezgin)

Neslihan Arslan (Dilara)

Fatih Koyunoğlu (Akif)

Muharrem Türkseven (Nazif)

Ahmet Sabri Özmener (Mustafa)

Eren Balkan (Gülistan)

Hira Koyuncuoğlu (Bade)

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin 21. bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı