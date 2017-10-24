Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin'in 22. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından büyük merakla bekleniyor. Yeni bölümde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler, Faruk ve Süreyya'nın arasındaki ilişkinin son durumunu merakla bekliyor. Peki İstanbullu Gelin 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte İstanbullu Gelin'e dair detaylar...

İSTANBULLU GELİN 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Faruk ve Süreyya arasındaki ilişkiyi ve yaşanan sorunları konu edinen İstanbullu Gelin, 21. bölümüyle Cuma günü ekrana geldi. Dizinin takipçileri, 21. bölümün ardından 22. bölüm fragmanının yayınlanmasını beklese de henüz 22. bölüm fragmanı izleyicilere sunulmadı.

Yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasıyla birlikte izleyiciler merakla "İstanbullu Gelin 22. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?" diye araştırmaya başladı. Dizinin 22. bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Böylece yeni bölüm fragmanında İstanbullu Gelin'in 22. bölümünde yaşanacaklar hakkında ipuçları verilecek.

21. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Özcan Deniz'in Faruk, Aslı Enver'in Süreyya rolünü üstlendiği İstanbullu Gelin'in Cuma akşamı ekrana gelen 21. bölümünde;

Boşanacakları kesinleşen Süreyya ve Faruk kendi sorunlarıyla baş başa kalırlar. Süreyya, İstanbul’da yeni bir hayat kurmanın yollarını ararken Can’dan gelen teklifle bir seçim yapmanın eşiğine gelir.

Babasının Faruk olduğunu öğrenen Emir’in hamlesi ise Begüm’ün canını çok sıkar. Öte yandan Osman ile Burcu’nun ilişkisi tatsız bir tesadüfle yeni bir boyut kazanır.

Mahkemeye saatler kala yaşananlar Boran’lar için yeni bir dönemin başladığının habercisidir...

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin 22. bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı