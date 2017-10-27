Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin, 22. bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen takipçileri, merakla "İstanbullu Gelin 22. bölümde neler yaşanacak?" ve "İstanbullu Gelin saat kaçta?" aramalarını yapıyor. Peki İstanbullu Gelin 22. bölümde neler yaşanacak? Faruk ve Süreyya barışıyor! İşte İstanbullu Gelin 22. bölüm özeti ve fragmanı...
Faruk ve Süreyya arasındaki aşkı anlatan İstanbullu Gelin, 22. bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde;
Faruk ve Süreyya’nın aldığı karar konakta şok etkisi yaratır. Kendiyle ilgili radikal değişikliklere giden Esma’nın hamlesi oğullarının büyük bir korku ve panik yaşamasına sebep olur.
Öte yandan mezarın açılma tarihi yaklaşmaktadır. Adem, Garip’ten aldığı fikirle Boranları derinden sarsmaya hazırlanır. Dilara’nın evlilik sürecinde tanıklığı ettiği şeyler onu birtakım sorgulamalara mecbur kılar.
Esma’nın herkesten habersiz devreye soktuğu plan Süreyya’yı hiç ummadığı bir duruma düşürecektir.
İstanbullu Gelin'in bir önceki hafta ekrana gelen 21. bölümünde;
Boşanacakları kesinleşen Süreyya ve Faruk kendi sorunlarıyla baş başa kalırlar. Süreyya, İstanbul’da yeni bir hayat kurmanın yollarını ararken Can’dan gelen teklifle bir seçim yapmanın eşiğine gelir.
Babasının Faruk olduğunu öğrenen Emir’in hamlesi ise Begüm’ün canını çok sıkar. Öte yandan Osman ile Burcu’nun ilişkisi tatsız bir tesadüfle yeni bir boyut kazanır.
Mahkemeye saatler kala yaşananlar Boran’lar için yeni bir dönemin başladığının habercisidir...
Özcan Deniz (Faruk)
Aslı Enver (Süreyya)
İpek Bilgin (Esma)
Salih Bademci (Fikret)
Dilara Aksüyek (İpek)
Fırat Tanış (Adem)
Özge Borak (Begüm)
Tamer Levent (Garip)
Güven Murat Akpınar (Osman)
Berkay Hardal (Murat)
Murat Aygen (Can)
Neslihan Yalden (Senem)
Nergis Çorakçı (Kıymet)
Hakan Altıner (Şahap)
Pelinsu Pir (Nurgül)
Semra Dinçer (Reyhan)
Neslihan Arslan (Dilara)
Fatih Koyunoğlu (Akif)
Muharrem Türkseven (Nazif)
Ahmet Sabri Özmener (Mustafa)
Eren Balkan (Gülistan)
Hira Koyuncuoğlu (Bade)
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