İstanbullu Gelin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV'de yayınlanan başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin 22. bölümü ile ekrana geldi. Faruk ve Süreyya'nın barışmasının konağa şok etkisinin yarattığı, Esma Sultan'ın bu duruma bozulduğu anlar son bölüme damga vurdu. Peki, İstanbullu Gelin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin 22. bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin'in 22. bölüm final sahnesinde Süreyya acele bir şekilde yemeğe yetişmek için konağa gidiyor fakat, ailenin Begüm'e misafir olarak gittiğini öğrenince şoka uğruyor. Peki, Süreyya'nın bu duruma tepkisi ne olacak? Seyirciler bu sorunun cevabını aramak için yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İstanbullu Gelin 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından fragman paylaşıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İstanbullu Gelin 3 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Star TV'de!

İSTANBULLU GELİN 22. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İSTANBULLU GELİN 22. BÖLÜM: ESMA'NIN PLANI SÜREYYA'YI ZOR DURUMA DÜŞÜRÜYOR

İstanbullu Gelin 22. bölümü ile dün akşam seyircisinin karşısına çıktı. Bir önceki bölümün final sahnesinde boşanmak üzere olan Süreyya ve Faruk, mahkeme salonundan barışarak ayrılmıştı. Dizinin bu bölümünde çiftin barışma kararı konak halkında en çokta Esma Sultan'da şok etkisi yarattı. Esma'nın kendisiyle ilgili radikal değişikliklere gitmesi, oğullarının büyük bir korku ve panik yaşamasına sebep oldı. Adem, Garip'ten aldığı fikirler Boranları derinden sarsmayı hazırlandı. Dilara'nın evlilik sürecine tanıklığı ettiği şeyler onu birtakım sorgulamalara mecbur kılar.

Esma’nın herkesten habersiz devreye soktuğu plan Süreyya’yı hiç ummadığı bir duruma düşürecektir. Konak halkı Faruk ile birlikte dizinin final sahnesinde Begüm'ün evine misafir olarak gitti. Bundan habersiz olan Süreyya, yemeğe yetişebilmek için konağa hızlı hızlı geldi fakat geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoka uğradı. Çünkü Faruk dahil herkes Begüm'e yemeğe gitmişti. Süreyya'nın bu duruma ne tepki vereceği şimdiden merak konusu.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)

Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.

SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER)

Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

ESMA BORAN (İPEK BİLGİN)

Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır.

FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ)

Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.

İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK)

Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma Hanımın yerine göz dikerek çıkarmaya çalışacak.

ADEM SEZGİN (FIRAT TANIŞ)

Boran ailesinden, ama özellikle Faruk’tan alacağı intikam ateşiyle yaşayan, aileye ait ne varsa almaktan başka bir şey düşünmeyen kapkara bir adam. Beklenmedik bir sırla ortaya çıkan bu düşman, Boran ailesini temellerinden sarsacaktır.

OSMAN BORAN (GÜVEN MURAT AKPINAR)

İlkeli, dürüst, içine kapanık ve hassas tabiatlı Osman, olayların eksik olmadığı konakta her zaman Süreyya’nın yanında yer alacak, imkansız aşkını unutmak için annesinin münasip gördüğü bir kızla evlenecektir.

MURAT BORAN (BERKAY HARDAL)

Boran kardeşlerin en küçüğü. Deli dolu, haylaz, günün getirdiklerine göre yaşayan, herhangi bir tasası olmayan biri. Annesin gücünü arkasına almış olmasına rağmen hayatın gerçeklerini biraz zor yollardan da olsa öğrenecek.

ŞAHAP DOKUYUCU(HAKAN ALTINER)

İpek’in babası. Sessiz, kendisiyle ve çevresi ile barışık, gamsız bir adamdır. Kızı İpek’e çok düşkündür. Her zaman çok sevdiği kızın aldığı tüm kararları sorgulamadan destekler.

KIYMET DOKUYUCU (NERGİS ÇORAKÇI)

İpek’in annesi. Esma’nın çocukluktan beri arkadaşı. Evde baskın bir karakter olmasına rağmen kızıyla başa çıkamıyor. Her zaman yanında olsa da onun hırslarının farkında.

SENEM (NESLİHAN YELDAN)

Süreyya’nın teyzesidir. Günlerini televizyonun karşısında tembellikle geçiren, lafını kimselerden sakınmayan sıra dışı bir karakter. Geçmişinde kaybolup gitmiş biri. Süreyya’nın Bursa’ya gelin gitmesi Senem’in hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.

İstanbullu Gelin 23. bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin 22. bölüm izle