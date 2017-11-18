İstanbullu Gelin 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı izle

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolü üstlendiği İstanbullu Gelin, dün akşam ekrana gelen 25. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan 25. bölümün ardından yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "İstanbullu Gelin 26. bölüm fragmanı" ve "İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. Peki İstanbullu Gelin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yayınlanan son bölümde doğuma giren İpek'in ve bebeğinin akıbeti oldukça merak ediliyordu. Dün akşam ekrana gelen İstanbullu Gelin 25. bölümünde, İpek ve bebeği sağlıklı bir şekilde karşımıza çıktı. Ancak İpek, geçirdiği bir depresyon nedeniyle bebeğini istememeye başladı.
İstanbullu Gelin 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında bu haber üzerinden takip edebilirsiniz.
İstanbullu Gelin dizisinin ekrana gelen 25. bölümünde;
Günün erken saatlerinde gelen bir haber konakta kıyamet kopmasına sebep olur. Büyük kararların eşiğindeki Dilara hiç ummadığı bir olayla karşılaşır.
Süreyya içinde büyüyen korkuyla yüzleşmek ister. Bu uğurda attığı adım hiçbir şeyden haberi olmayan Faruk tarafından çok farklı anlaşılır. Nurgül’ün ricasını kırmak istemeyen Osman’ın yemek masasında söylediği sözler herkesi şok eder.
Esma’nın son hamlesi Faruk ve Süreyya’yı çok şaşırtacaktır. Ancak derinlerdeki sebep bambaşkadır.
Faruk (Özcan Deniz)
Süreyya (Aslı Enver)
Esma (İpek Bilgin)
Fikret (Salih Bademci)
İpek (Dilara Aksüyek)
Adem (Fırat Tanış)
Begüm (Özge Borak)
Garip (Tamer Levent)
Osman Güven (Murat Akpınar)
Murat (Berkay Hardal)
Can (Murat Aygen)
Senem (Neslihan Yeldan)
Kıymet (Nergis Çorakçı)
Şahap (Hakan Altıner)
Nurgül (Pelinsu Pir)
Reyhan Sezgin (Semra Dinçer)
Dilara (Neslihan Arslan)
Akif (Fatih Koyunoğlu)
Nazif (Muharrem Türkseven)
Mustafa (Ahmet Sabri Özmener)
Gülistan (Eren Balkan)
Bade (Hira Koyuncuoğlu)
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