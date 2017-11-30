İstanbullu Gelin 27. yeni bölüm fragmanı: Esma'dan Süreyya'da sert çıkış!

Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek ve Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisi, ekrana gelen 26 bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başardı. Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından da yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyicilerin bekleyişi sona erdi. Cuma akşamı 27. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak olan İstanbullu Gelin'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte İstanbullu Gelin 27. bölüm fragmanı ve detaylar...

İSTANBULLU GELİN 27. BÖLÜM FRAGAMNI: ESMA'DAN SÜREYYA'YA SERT ÇIKIŞ

Yarın akşam 27. bölümüyle ekrana gelecek olan İstanbullu Gelin'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanın başında Esma'nın "Osman, Süreyya'ya aşıkmış. Bu kadın birini fitil, birini mum yapmış. Biri yandığının farkında değil, öbürü ateşiyle eriyor." dediği sahne dikkat çekti.

Öte yandan Süreyya, Faruk'un telefonuna Begüm'den gelen mesajın bildirimini görüyor. Fragmanın son sahnesinde ise Esma'nın Süreyya'ya "Bundan sonra sadece kocanla ilgilen" demesi izleyicileri meraklandırdı.

İSTANBULLU GELİN 26. BÖLÜM ÖZETİ

İstanbullu Gelin'in geçtiğimiz hafta Cuma akşamı ekrana gelen 26. bölümünde;

Son gelişmelerden sonra kendisine yeni bir rutin belirleyen Süreyya, Esma’nın tuhaf davranışlarına anlam verememektedir. Gelen bir haber, Adem’e hayatının en büyük mutluluğunu yaşatır. Osman’ın müdahalesi Esma ve Garip’i hiç ummadıkları bir şekilde karşı karşıya getirir. Konaktaki bir değişiklik Fikret’in çileden çıkmasına neden olur.

Adem’in teklifi Boran ailesinde büyük depremler yaratır. Onca zaman gömülü kalmış, tüm dengeleri değiştirebilecek bir sır Esma’nın ellerinde gün yüzüne çıkacaktır.

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin 27. bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı