İstanbullu Gelin, en son 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Bu akşam yayınlanacak 28. bölüm için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı dizi de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Begüm'ün başka bir erkekle görüşmesine sert tepki veren Faruk ile Süreyya arasında yaşanan kıskançlık krizi devam ederken, Esma'nın hamlesi ortalığı iyice karıştıracak.
İSTANBULLU GELİN 28. BÖLÜM FRAGMANI
Kıskançlık Krizi Büyüyor. Esma, Burcu’yu konağa davet ediyor.
İSTANBULLU GELİN 28. BÖLÜM ÖZETİ
Gördüklerini sindirmeye çalışan Süreyya ve Faruk birbirleri ile olan daha çetin bir mücadeleye girişirler. Esma’nın hamlesi peş peşe büyük gerilimlerin yaşanmasına sebep olurken Faruk’u hiç beklenmedik bir noktaya getirir.
İstemediği şeylerle yüzleşmek zorunda kalan Adem duruma sıra dışı bir tepki verir. Gelen bir misafir konağı fazlasıyla hareketlendirir. Can’ın verdiği bir bilgi Süreyya’nın şok olmasına ve Faruk’la ilgili bazı şeyleri yeniden sorgulamasına sebep olacak.
İSTANBULLU GELİN 27. BÖLÜM ÖZETİ
Gün yüzüne çıkan tehlikeli gerçekle şok olan Esma iki koldan harekete geçer. Yeni öğrenilen bir gelişme Süreyya ve Faruk arasında büyük gerilim yaşanmasına sebep olur. Süreyya, Faruk’u zor bir durumla yüzleşmek zorunda bırakır.
Arka arkaya aldığı umulmadık darbelerle sarsılan Adem kritik seçimlerin eşiğine gelir. Akif ve Senem kalkıştıkları işte çetin bir mücadele verirler. Gün sonunda gerçekleşen bir buluşma hem Faruk’ta hem de Süreyya’da soğuk duş etkisi yaratacaktır.
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