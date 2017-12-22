İstanbullu Gelin 30. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin'de Süreyya’dan gelen bir haber Faruk’un sevinçten havalara uçmasına sebep olur. Öğrendiği bilgiyle deliye dönen Emir’in yaptığı hamle herkesin yüreğini ağzına getirir. Bir süredir tehlikeli sularda yüzen Fikret hiç beklemediği yerden gelen bir darbe ile köşeye sıkışır. İstanbullu Gelin yeni bölümde neler yaşanacak?

İSTANBULLU GELİN 30. BÖLÜM FRAGMANI

Bir süredir tehlikeli sularda yüzen Fikret hiç beklemediği yerden gelen bir darbe ile köşeye sıkışır. Süreyya’dan gelen bir haber Faruk’un sevinçten havalara uçmasına sebep olur. Öğrendiği bilgiyle deliye dönen Emir’in yaptığı hamle herkesin yüreğini ağzına getirir.

Can derinlerdeki duyuları ile ilgili hiç istemeyeceği biriyle yüzleşmek zorunda kalır. Esma Ve Garip önlerinde başlayan yeni sürecin tadını çıkarmaktadırlar. Ancak bilmedikleri şey, sürpriz bir isim tarafından fark edilecek olmalarıdır.

İstanbullu Gelin

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İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin 30. bölüm

İstanbullu Gelin 30. bölüm fragmanı