İstanbullu Gelin, O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş yaptığı, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci ve Dilara Aksüyek'in paylaştıkları İstanbullu Gelin dizisi 31. yeni bölümü ile Cuma günü 20:00'de Star Tv'de. İşte İstanbullu Gelin 31. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

İSTANBULLU GELİN 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İstanbullu Gelin 31. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. İşte İstanbullu Gelin 31. bölüm fragmanı;

İSTANBULLU GELİN 30. BÖLÜM ÖZETİ

Bir süredir tehlikeli sularda yüzen Fikret hiç beklemediği yerden gelen bir darbe ile köşeye sıkışır. Süreyya’dan gelen bir haber Faruk’un sevinçten havalara uçmasına sebep olur. Öğrendiği bilgiyle deliye dönen Emir’in yaptığı hamle herkesin yüreğini ağzına getirir.

Can derinlerdeki duyguları ile ilgili hiç istemeyeceği biriyle yüzleşmek zorunda kalır. Esma Ve Garip önlerinde başlayan yeni sürecin tadını çıkarmaktadırlar. Ancak bilmedikleri şey, sürpriz bir isim tarafından fark edilecek olmalarıdır.

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin 31. bölüm

İstanbullu Gelin 31. bölüm fragmanı

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