İstanbullu Gelin 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizinin izleyicileri Boran Konağı'nda yılbaşı akşamı yaşanacakları merak ediyor. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkartacak. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecek. İşte İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde yaşanacaklar.

İSTANBULLU GELİN 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır.

Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin fragman

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İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin 31. bölüm

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