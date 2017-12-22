İstanbullu Gelin yayınlanan son bölüm sonrası, dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Bunun yanında yayınlanan son bölümde yine heyecanlı anlar yaşandı. Süreyya’dan gelen haberle Faruk sevinçten havalara uçuyor.

İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin'i izleyenler son bölüm sonrası internette yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Ancak gelişmeler yaşandıkça haberimizden sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir süredir tehlikeli sularda yüzen Fikret hiç beklemediği yerden gelen bir darbe ile köşeye sıkışır. Süreyya’dan gelen bir haber Faruk’un sevinçten havalara uçmasına sebep olur. Öğrendiği bilgiyle deliye dönen Emir’in yaptığı hamle herkesin yüreğini ağzına getirir.

Can derinlerdeki duyuları ile ilgili hiç istemeyeceği biriyle yüzleşmek zorunda kalır. Esma Ve Garip önlerinde başlayan yeni sürecin tadını çıkarmaktadırlar. Ancak bilmedikleri şey, sürpriz bir isim tarafından fark edilecek olmalarıdır.

İstanbullu Gelin

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