İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yayınlanan fragmanda Esma ve Galip'i yakalayan Süreyya'nın ne yapacağı büyük merak uyandırdı. Peki İstanbullu Gelin 32. bölümde neler yaşanacak? İşte İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm fragmanı ve deatylar.

İSTANBULLU GELİN 32. BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 32. bölüm fragamanında Süreyya, Galip ve Esma'yı baş başa yakalıyor. Tam o esnada Faruk da üst kata geliyor ve "Ben de sizi arıyordum." diyerek Esma ve Galip'in yanına geliyor. Süreyya ise durumu yansıtmamak için "Üst kata çıktık beraber. Esma hanım siz de mi buradasınız?" diyor. Fragmanda Esma'nın "Kim bilir ne olmadık şeyler düşünüyorsun sen şimdi" demesi üzerine Süreyya da "Bence rahat rahat uyuyabilirsiniz. Bence dinlenseniz iyi olur." diye cevap veriyor.

Aynı zamanda Esma'nın, Süreyya'ya yakalandıktan sonra "Allah kahretsin, hem de Süreyya. Belki de bildiğiniz bir devrin sonuna geldik." sözleri de izleyicilerin dikkatini çekti.

İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜM

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır.

Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır.

Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER