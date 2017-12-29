İstanbullu Gelin 31. bölümü ile Star TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Garip, Adem'in tehdidi karşısında zor bir karar almak zorunda kalıyor. İstanbullu Gelin'in son bölümünün ardından izleyiciler, yeni bölümde neler olacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler ve 31. son bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'de yayınlanan başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin 31. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından izleyiciler 32. bölümü araştırmaya başladı. Fakat İstanbullu Gelin'in 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından İstanbullu Gelin'in 32. bölüm fragmanı paylaşıldığı an haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİ HAKKINDA

Annesiz ve babasız büyümek zorunda kalan Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Hayattaki tek akrabası teyzesi Senem ile birlikte yaşayan Süreyya’nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olması ile sonsuza kadar değişir.

Bursa’nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boran ailesi içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Kocasının ölümüyle 4 oğluyla kalan Esma Sultan’ın en gözde oğlu Faruk için bambaşka hayalleri vardır. Kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

Tüm bu gelişmelerden habersiz olan Süreyya ile Faruk ise Bursa’daki aile konağına evlilik haberini vermek üzere gelirler. Ancak bu durum konağın çatısı altına giren herkesin tek hakimi olmak isteyen Esma Sultan için büyük bir şoktur. Esma Sultan’a gelin olmak kolay değildir, özellikle de kendi seçmediyse. Faruk’a olan aşkından güç alan Süreyya, kolay pes etmez, kayınvalidesinin zamanla kendisine alışacağına ve kalbini yumuşatacağına inanmak ister. Ancak Esma Hanım’ın onu kabullenmeye hiç mi hiç niyeti yoktur.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.

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İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanı

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